Про це повідомляють #Букви з посиланням на заяву Сніжани Єгорової у Facebook.

Я підтримую Володимира Путіна! І нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темної сторони Свідомості! Дивіться як акт екзорцизму, якщо не хочете, щоб на пекло перетворився ваш будинок”, — зазначила Єгорова.

Допис Сніжани набрав безліч негативних коментарів, а користувачі соцмережі порадили ведучій “збирати валізи до Росії”. Також, що воно “передивилася РенТВ”.

До нього вона прикріпила посилання на відео з Путіним, яке розміщено на YouTube-каналі Росія 24.

Пізніше вона опублікувала допис, де наголосила, що “Україну знищували зсередини”.

Країну і народ грабували, ґвалтували, знищували зсередини!!! Але місцеві чорти кричать, що у всьому Путін винен! Ну ну…..”, — пише ведуча.

Нагадаємо, що раніше Єгорова заявила, що її думку, сучасні українські герої – це “рагулі” і “селюки”, які “ніколи нічому не вчилися і не прагнули ні до чого”. Водночас вона порівняла героїв Революції Гідності з наркозалежними.