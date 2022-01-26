Про це повідомляють #Букви з посиланням на заяву Сніжани Єгорової у Facebook.
Я підтримую Володимира Путіна! І нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темної сторони Свідомості! Дивіться як акт екзорцизму, якщо не хочете, щоб на пекло перетворився ваш будинок”, — зазначила Єгорова.
Допис Сніжани набрав безліч негативних коментарів, а користувачі соцмережі порадили ведучій “збирати валізи до Росії”. Також, що воно “передивилася РенТВ”.
До нього вона прикріпила посилання на відео з Путіним, яке розміщено на YouTube-каналі Росія 24.
Пізніше вона опублікувала допис, де наголосила, що “Україну знищували зсередини”.
Країну і народ грабували, ґвалтували, знищували зсередини!!! Але місцеві чорти кричать, що у всьому Путін винен! Ну ну…..”, — пише ведуча.
Нагадаємо, що раніше Єгорова заявила, що її думку, сучасні українські герої – це “рагулі” і “селюки”, які “ніколи нічому не вчилися і не прагнули ні до чого”. Водночас вона порівняла героїв Революції Гідності з наркозалежними.
Це як наркомани, які за дозу готові життя продати, кров віддати останню. Але це ж ненормально”, – переконана Єгорова.
- Відомо, що у 2006 році Єгорова вийшла заміж за актора і музиканта Антона Мухарського. У 2015 році подружжя зі скандалом розлучилося.
- Також, Антон Мухарський, заявив, що не може нормально бачитися з дітьми, бо він, зі слів їхньої матері, “кончєний націк, фашіст, моральний урод, жалкій алімєншік, хоча Мухарський залишив дітям будинок, квартиру, за ці роки сплатив близько 3 млн гривень аліментів.