Українська фотомодель, що увійшла до Топ-10 найуспішніших моделей світу, Сніжана Онопко заявила про домашнє насильство та вимагає розлучення від свого чоловіка Миколи Щура.

Про це вона розповіла в коментарі виданню Jetsetter.

Зазначається, що Онопко вже не вперше має намір розійтися, проте цього разу налаштована рішуче і хоче офіційно розірвати стосунки. Останньою краплею стало те, що після чергової сварки чоловік побив Сніжану та її маму в спільному будинку, розташованому у передмісті Києва.

“Я виплачувала його борги, вірила у те, що він не зраджує, та виправдовувала у критичних ситуаціях, навіть коли він піднімав на мене руку. Це відбувалося постійно. Діставалося, до речі, і водіям, і персоналу — словом, усім”, – розповіла вона.

Модель також зазначила, що днями вона впевнилася у тому, що у чоловіка є коханка, яка наразі проживає разом із ним у заміському будинку, що належить безпосередньо Сніжані та Миколі.

“Донині я була готова якнайшвидше розлучитися і забрати два автомобілі, серед яких і Rolls-Royce, куплений за мої особисті кошти, після чого більше ніколи не зустрічатися з цим чоловіком. Проте, коли я побачила, що інша жінка проживає у моєму будинку, плаває в моєму басейні та користується моїм посудом, вирішила наполягати на правовому розподілі майна. Однак поки що він не має наміру давати розлучення, ба більше, погрожує мені”, – наголосила вона і надала скріншоти фотографій з Instagram нової коханки чоловіка, які, за словами Онопко, були зроблені в їх будинку.

Варто зазначити, що за даними ЗМІ, Микола Щур є уродженцем Донецька, який “зробив кар’єру” на рейдерстві, шахрайстві і напівлегальних бізнес-схемах. Особливого розквіту отримав при біглому президентові Вікторі Януковичі завдяки своїм кримінальним друзям з Криму і Донецької області, які допомогли зміцнитися в Києві і побудувати систему мафіозних зборів з столичних підприємців, відмивання грошей і їх нелегального виведення за межі України.

У 2013-2014 рр. він відповідав за транспортування і масове завезення в Київ тітушок з Криму і східних областей на Антимайдан, завданнями яких було влаштовувати провокації, бити і залякувати протестуючих, викрадати людей. Зазначається, що СБУ ініціювала відкриття ряду кримінальних проваджень проти Миколи Щура і його близького соратника Олександра Бродського за організацію і викрадення людей, які брали участь в акціях протесту на Майдані Незалежності.

Після перемоги Майдану і зміни центральної влади Микола Щур втік до Криму і деякий час переховувався від правоохоронців. Перебуваючи в окупованому Криму він підтримував коштами різні сепаратистські акції в східних і південних регіонах. Також повідомляється про регулярні візити Щура в Москву і контакти з ватажками так званих Д/ЛНР.