Американський репер Snoop Dogg до "дня 4/20" випустив новий альбом "From Tha Streets 2 Tha Suites".

Про це повідомляє Hypebeast.

Платівка з 10 треків тривалістю трохи менше 40 хвилин включає в себе спільні виступи з: ProHoeZak в треках “Roaches In My Ashtray” і “Say It Witcha Booty”, Mozzy в “Gang Signs”, Ларрі Джун в “Get Yo” та іншими.

Зазначається, що “From Tha Streets 2 Tha Suites” знаменує собою перший реліз репера після “I Wanna Thank Me”, який вийшов в 2019 році.

Крім випуску платівки, Snoop Dogg повинен з’явитися в другому сезоні серіалу Mythic Quest на Apple TV +, прем’єра якого відбудеться 7 травня.

ДОВІДКА. Щорічно 20 квітня відзначається неофіційний міжнародний День марихуани. 4.20 (так в США записується дата 20 квітня) є також популярним в західній культурі часом дня для вживання канабісу (16:20).