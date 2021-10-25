Про це він розповів в Instagram.
Кілька місяців тому музикант поділився інформацією про те, що його мати важко хворіє, і закликав молитися за неї. Причини її важкого стану не розкривалися.
Цієї неділі, 24 жовтня, 50-річний артист розповів в соцмережі сумну новину — його мати померла.
“Дякую тобі, мамо, що ти народила мене”, — написав він.
“Дякую тобі, Боже, що подарував мені янгола”, — додав він, опублікувавши серію фотографій своєї матері Беверлі та спільні світлини з нею.
Беверлі Тейт був 71 рік.
Репер також опублікував відео, на якому він сидить в темній кімнаті, слухаючи пісню “Giving Love” групи The Voices of East Harlem разом зі смайликом з розбитим серцем.
- Раніше мама чемпіона світу Роналдіньо Мігелін Елої Дос Сантос померла від ускладнень коронавірусу.