Американський репер Snoop Dogg розповів про втрату — померла його мати Беверлі Тейт.

Про це він розповів в Instagram.

Кілька місяців тому музикант поділився інформацією про те, що його мати важко хворіє, і закликав молитися за неї. Причини її важкого стану не розкривалися.

Цієї неділі, 24 жовтня, 50-річний артист розповів в соцмережі сумну новину — його мати померла.

“Дякую тобі, мамо, що ти народила мене”, — написав він. “Дякую тобі, Боже, що подарував мені янгола”, — додав він, опублікувавши серію фотографій своєї матері Беверлі та спільні світлини з нею.

Беверлі Тейт був 71 рік.

Репер також опублікував відео, на якому він сидить в темній кімнаті, слухаючи пісню “Giving Love” групи The Voices of East Harlem разом зі смайликом з розбитим серцем.