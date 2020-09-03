Про це пише USA TODAY.

“Безглютеновий і невимушений” бренд спиртних напоїв репер буде випускати в партнерстві з Trusted Spirits і Prestige Beverage Group.

Очікується, що напій вартістю 30 доларів за пляшку з’явиться в продажу в Каліфорнії в кінці вересня, а до початку 2021 року продаватиметься по всій країні.

“Я не можу дочекатися моменту, коли світ спробує мою версію джина. Коли в 1994-му я написав “Gin and Juice”, він був про позитивні емоції та справжні переживання і, звичайно, став світовим хітом”, – зазначив Snoop Dogg.

 

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Finally got my own. Gin and it’s 🔥🔥🔥🔥. @indoggogin 💯💯

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Raise a glass for my brand new gin @Indoggogin! #RemixYourGin Pre-order your bottle today at ReserveBar.com – click link in Bio

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