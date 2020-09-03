Про це пише USA TODAY.
“Безглютеновий і невимушений” бренд спиртних напоїв репер буде випускати в партнерстві з Trusted Spirits і Prestige Beverage Group.
Очікується, що напій вартістю 30 доларів за пляшку з’явиться в продажу в Каліфорнії в кінці вересня, а до початку 2021 року продаватиметься по всій країні.
“Я не можу дочекатися моменту, коли світ спробує мою версію джина. Коли в 1994-му я написав “Gin and Juice”, він був про позитивні емоції та справжні переживання і, звичайно, став світовим хітом”, – зазначив Snoop Dogg.
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