Про це повідомив портал PC Gamer.

Під час стріму автор може слідкувати за повідомленнями, які пишуть глядачі. Але, з якоїсь причини, репер вирішив не зважати на них, хоча ті повідомляли про відсутність звуку.

Особливо винахідливі створили на платформі Reddit спеціальну тему, в якій писали про проблеми зі звуком під час стрімів. Але й на ці повідомлення репер не відреагував.

Втрутився в ситуацію друг репера. Через кілька днів він запустив стрім і поспілкувався з одним із фоловерів Snoop Dogg, перевіривши якість звуку. Він же з’ясував, що репер просто вимкнув випадково звук під час стріму і всі наступні його трансляції були “тихими”.

  • Раніше повідомлялося, що репер Снуп Догг зіграє в новому фільмі “Денна зміна” стрімінгового сервісу Netflix.