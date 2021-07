Про це повідомив портал PC Gamer.

Під час стріму автор може слідкувати за повідомленнями, які пишуть глядачі. Але, з якоїсь причини, репер вирішив не зважати на них, хоча ті повідомляли про відсутність звуку.

Особливо винахідливі створили на платформі Reddit спеціальну тему, в якій писали про проблеми зі звуком під час стрімів. Але й на ці повідомлення репер не відреагував.

Snoop Dogg's Twitch streams have been an absolute DISASTER 😂 pic.twitter.com/RB7KZMqUV1

Втрутився в ситуацію друг репера. Через кілька днів він запустив стрім і поспілкувався з одним із фоловерів Snoop Dogg, перевіривши якість звуку. Він же з’ясував, що репер просто вимкнув випадково звук під час стріму і всі наступні його трансляції були “тихими”.

“Snoop Dogg's Last Three Twitch Streams Have Been Muted, And He Still Hasn't Noticed”https://t.co/pjhZHxLICF

