Американський репер Snoop Dogg випустив кліп на трек I Wanna Go Outside, присвячений періоду карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Відео опубліковано на YouTube-каналі Snoop Dogg.

У пісні Снуп емоційно співає про те, що хоче повернутися до колишнього життя: гуляти на вулиці, відпочивати на пляжі, виступати з концертами, тусуватися з друзями і рідними, а також кататися в улюбленому кадиллаці по Лос-Анджелесу.

Ролик знятий у репера вдома. У кадрі музикант показаний в домашній музичній студії, лежачим на дивані з пультом в руках.

Також репер показав, як займається спортом, грає в комп’ютерні ігри.