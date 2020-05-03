Про це повідомляє видання Variety.
Відомо, що письменник, сценарист, режисер та музикант Джона Лафія помер 29 квітня. За даними офісу коронера округу Лос-Анджелес, причиною смерті було самогубство.
“Ми вражені новиною про смерть нашого друга Джона Лафії. Він був важливою частиною сім’ї Чакі з самого початку. Він написав оригінальний сценарій “Дитячих ігор” разом з режисером Томом Холландом і мною, а також як режисера зняв “Дитячі ігри 2″ — улюблений фільм шанувальників Чакі”, — розповів сценарист Дон Манчіні, який працював з Лафією над фільмами про Чакі.
У 1988 році перша частина “Дитячих ігор” стала найкасовішим фільмом та отримала нагороду за найкращий фільм жахів. Створення імені персонажа і його відомої фрази “Привіт, я Чакі, хочеш пограти?” приписують саме Лафії.
Лафія народився в 1957 році та отримав ступінь бакалавра в галузі кіно і телебачення в Каліфорнійському університеті. Його першою серйозною роботою став фільм “Блакитна ігуана” (1988 року) — бойовик з Діланом МакДермоттом в головній ролі. Цей фільм відразу отримав визнання і був відібраний для опівнічного показу на Каннському кінофестивалі 1988 року.
У 1993 році Лафія написав і зняв науково-фантастичний фільм “Найкращий друг людини”, який став другим найкасовішим фільмом року.
Останнім проєктом Лафії був телевізійний фільм “Вогненний шторм: останній бій в Йєллоустоні” 2006 року.
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