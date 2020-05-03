Сценарист Джон Лафія, співавтор культових фільмів жахів "Дитячі ігри" про ляльку Чакі, наклав на себе руки. Йому було 63 роки.

Про це повідомляє видання Variety.

Відомо, що письменник, сценарист, режисер та музикант Джона Лафія помер 29 квітня. За даними офісу коронера округу Лос-Анджелес, причиною смерті було самогубство.

“Ми вражені новиною про смерть нашого друга Джона Лафії. Він був важливою частиною сім’ї Чакі з самого початку. Він написав оригінальний сценарій “Дитячих ігор” разом з режисером Томом Холландом і мною, а також як режисера зняв “Дитячі ігри 2″ — улюблений фільм шанувальників Чакі”, — розповів сценарист Дон Манчіні, який працював з Лафією над фільмами про Чакі.

У 1988 році перша частина “Дитячих ігор” стала найкасовішим фільмом та отримала нагороду за найкращий фільм жахів. Створення імені персонажа і його відомої фрази “Привіт, я Чакі, хочеш пограти?” приписують саме Лафії.

Лафія народився в 1957 році та отримав ступінь бакалавра в галузі кіно і телебачення в Каліфорнійському університеті. Його першою серйозною роботою став фільм “Блакитна ігуана” (1988 року) — бойовик з Діланом МакДермоттом в головній ролі. Цей фільм відразу отримав визнання і був відібраний для опівнічного показу на Каннському кінофестивалі 1988 року.

У 1993 році Лафія написав і зняв науково-фантастичний фільм “Найкращий друг людини”, який став другим найкасовішим фільмом року.

Останнім проєктом Лафії був телевізійний фільм “Вогненний шторм: останній бій в Йєллоустоні” 2006 року.