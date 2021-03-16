Собака породи йоркширський тер'єр, якого вкрали з двору його власника в Теннессі, повернувся додому через 13 років.

Про це пише People.

Викрадення відбулося в 2008 році, коли собаці по кличці Коннор було близько трьох років. За словами господині Карен Фокс, викрадачем був чоловік на червоному пікапі. Вона та її син гналися за ним на своєму автомобілі, але наздогнати не змогли.

Протягом декількох місяців після цього інциденту сім’я роз’їжджала по своєму району в пошуках слідів Коннора і червоної вантажівки, але це було безрезультатно. Через кілька років вони вже почали втрачати надію.

4 березня цього року Карен подзвонили зі служби контролю тварин Нешвілла. Через тринадцять років після викрадення 16-річного йорка знайшла жінка, яка помітила собаку, що бродила по її району. У Коннора був мікрочіп, за допомогою якого і вдалося знайти його сім’ю.