Два собаки з Каліфорнії встановили світовий рекорд за кількістю виконання трюків за хвилину.

Про це повідомила пресслужба Книги рекордів Гіннесса.

Зокрема, бордер-коллі Віш і Хейло потрапили до Книги рекордів Гіннесса, виконавши 28 трюків за хвилину.

Світовим рекордом собаки зобов’язані своїй господині, дресувальниці Емілі Ларлхем.

Зазначається, що вона використовує метод прогресивного підкріплення, що охоплює будь-яку форму фізичного або психологічного залякування тварин.

Спочатку Емілі вчить собак розпізнавати добру поведінку, використовуючи схвальні слова, клікер і безліч ласощів. Потім настає час тренувальних вправ, а після застосовуються іграшки, які є додатковою стимуляцією слухняності та виконання команд.

Ларлхем навіть має канал на YouTube, присвячений допомозі іншим власникам домашніх тварин. На її рахунку понад 350 відео..