Про це повідомила пресслужба Книги рекордів Гіннесса.
Зокрема, бордер-коллі Віш і Хейло потрапили до Книги рекордів Гіннесса, виконавши 28 трюків за хвилину.
Світовим рекордом собаки зобов’язані своїй господині, дресувальниці Емілі Ларлхем.
Зазначається, що вона використовує метод прогресивного підкріплення, що охоплює будь-яку форму фізичного або психологічного залякування тварин.
Спочатку Емілі вчить собак розпізнавати добру поведінку, використовуючи схвальні слова, клікер і безліч ласощів. Потім настає час тренувальних вправ, а після застосовуються іграшки, які є додатковою стимуляцією слухняності та виконання команд.
Ларлхем навіть має канал на YouTube, присвячений допомозі іншим власникам домашніх тварин. На її рахунку понад 350 відео..
- 14 січня 68-річного Джемала Шентюрка з турецької провінції Трабзон екстрено ушпиталили через крововилив у мозку. Поряд із чоловіком щодня була не лише його сім’я, але й давній товариш пес Бончук.