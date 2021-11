Світлини й ролик з’явилися в Instagram-акаунті тварин.

Зокрема, собаки повторили образи Брітні з кліпів “Baby One More Time”, “Oops…I Did it Again” та “Toxic”.

Окрім світлин, собаки підготували для фоловерів відеоролик. До публікацій також додали тематичні хештеги, серед яких #FREEBRITNEY та #HOWLoween.

Додамо, що за пригодами чотирьох мініатюрних собак @thebeandogs стежать понад 122 тисячі користувачів. В акаунті часто з’являються лайфстайл-світлини, а також кадри з тематичних фотосесій.