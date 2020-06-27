Про це вона повідомила у своєму Instagram.
Собчак розповіла, що перенесла складну операцію. Внаслідок невдалого падіння телеведуча зламала ніс та отримала струс мозку.
“На жаль, я невдало впала, у мене перелом носа, струс і треба підлікуватися. Спасибі лікарям, які всі ці дні нічого не “зливали” і провели складну операцію! Буду вам потім окремо дякувати”, – написала Собчак.
Собчак також оприлюднила відео, на якому видно, що вона лежить на лікарняному ліжку з бинтом на носі та опухлим обличчям.
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Сегодня первый день голосования по поправкам в конституцию. Мой отец участвовал в написании конституции 93го года,сделал все,чтобы статьи связанные со свободами человека там все-таки были прописаны(этого по одному из вариантов могло бы и не быть) , и тема для меня «родная». Наш выпуск выходит на день раньше-к сожалению я неудачно упала, у меня перелом носа ,сотрясение и надо подлечиться. В выпуске я уже «раненый боец». Спасибо врачам ,которые все эти дни ничего не «сливали» и провели сложнейшую операцию! Буду вас потом отдельно благодарить! Это удивительно и прекрасно. На канале #ОсторожноСобчак смотрите мой новый фильм,в котором я попыталась обьяснить почему не иду голосовать,и почему считаю,что конституция 93го года во многом предопределила то,что происходит сейчас. Всем спасибо! И да,мой муж и мама поддерживали меня все это время,я их очень люблю!❤️ Ссылка в профиле.
- Автомобільна компанія Audi прийняла рішення про розрив рекламного контракту з Ксенією Собчак.
- Deutsche Welle пов’язує реакцію Audi з повідомленням, яке Собчак опублікувала в своєму Instagram 7 червня. Йшлося про відео з підписом “Міннеаполіс, я з тобою. Дивитися зі звуком”. На тлі чорного екрану там звучала пісня “Убили негра” групи “Заборонені барабанщики”. Зараз в Instagram Собчак цього відео немає.
- Пізніше Собчак заявила, що це був жарт в рамках шоу Comment Out, в якому зіркам пропонується виконувати різні провокаційні завдання. Собчак співпрацювала з Audi вісім років, вона була рекламним обличчям бренду в Росії.
- Ксенія Собчак подає позов проти німецького видання Business Insider через опубліковану статті про висловлювання російської телеведучої щодо темношкірих. Стаття, про яку йде мова, вийшла в німецькій версії Business Insider 24 червня. Вона називається “Наступний скандал з Volkswagen після расистської реклами: посол російського бренду Audi називає чорношкірих “дурними і ледачими”.