Російська телеведуча Ксенія Собчак потрапила до лікарні зі струсом мозку та переломом носу, їй провели операцію.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Собчак розповіла, що перенесла складну операцію. Внаслідок невдалого падіння телеведуча зламала ніс та отримала струс мозку.

“На жаль, я невдало впала, у мене перелом носа, струс і треба підлікуватися. Спасибі лікарям, які всі ці дні нічого не “зливали” і провели складну операцію! Буду вам потім окремо дякувати”, – написала Собчак.

Собчак також оприлюднила відео, на якому видно, що вона лежить на лікарняному ліжку з бинтом на носі та опухлим обличчям.