Про розповідають #Букви.

Перший гол, який англійці забили у ворота італійців, принц сприйняв із захватом.

I can’t, this is the cutest, I’m melting 🥺😭

Prince George hugging his mom The Duchess of Cambridge at Wembley tonight pic.twitter.com/IM2wEE4JGc — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) July 11, 2021

Prince George having the time of his life. pic.twitter.com/JtukgtRQ63 — Gert's Royals (@Gertsroyals) July 11, 2021

Проте збірна Англії програла у пенальті збірній Італії. Маленький принц був дуже засмучений так само, як і його батьки. Принц Вільям втішав свого сина.

Awww mate they look sad.

TRH Prince William, Prince George and The Duchess of Cambridge. pic.twitter.com/VCue5srV4P — Isa (@isaguor) July 11, 2021

Everyone in England right now pic.twitter.com/1176FBgEWx — The Cambridges (@cambridgecrown) July 11, 2021

Користувачів соцмереж розчулила реакція принца Джорджа на програш національної збірної.

Гарне тренування для майбутнього монарха стоїчно приймати поразку.

Шкода принца Джорджа. Шкода, що деякі люди такі безсердечні і байдужі.

Вони прекрасні батьки, і Джордж розуміє, що не завжди можна перемагати. Його мама і тато втішають і вчать його приймати розчарування.

Нагадаємо, перемогу здобула збірна Італії – 3:2.