Про розповідають #Букви.
Перший гол, який англійці забили у ворота італійців, принц сприйняв із захватом.
I can’t, this is the cutest, I’m melting 🥺😭
Prince George hugging his mom The Duchess of Cambridge at Wembley tonight pic.twitter.com/IM2wEE4JGc
— CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) July 11, 2021
Prince George having the time of his life. pic.twitter.com/JtukgtRQ63
— Gert's Royals (@Gertsroyals) July 11, 2021
Проте збірна Англії програла у пенальті збірній Італії. Маленький принц був дуже засмучений так само, як і його батьки. Принц Вільям втішав свого сина.
Awww mate they look sad.
TRH Prince William, Prince George and The Duchess of Cambridge. pic.twitter.com/VCue5srV4P
— Isa (@isaguor) July 11, 2021
Everyone in England right now pic.twitter.com/1176FBgEWx
— The Cambridges (@cambridgecrown) July 11, 2021
Користувачів соцмереж розчулила реакція принца Джорджа на програш національної збірної.
Гарне тренування для майбутнього монарха стоїчно приймати поразку.
Шкода принца Джорджа. Шкода, що деякі люди такі безсердечні і байдужі.
Вони прекрасні батьки, і Джордж розуміє, що не завжди можна перемагати. Його мама і тато втішають і вчать його приймати розчарування.
Нагадаємо, перемогу здобула збірна Італії – 3:2.
- Як італійські фани святкували перемогу своєї збірної на Євро-2020.