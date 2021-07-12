Про розповідають #Букви.

Перший гол, який англійці забили у ворота італійців, принц сприйняв із захватом.

Проте збірна Англії програла у пенальті збірній Італії. Маленький принц був дуже засмучений так само, як і його батьки. Принц Вільям втішав свого сина.

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Користувачів соцмереж розчулила реакція принца Джорджа на програш національної збірної.

Гарне тренування для майбутнього монарха стоїчно приймати поразку.

Шкода принца Джорджа. Шкода, що деякі люди такі безсердечні і байдужі.

Вони прекрасні батьки, і Джордж розуміє, що не завжди можна перемагати. Його мама і тато втішають і вчать його приймати розчарування.

Нагадаємо, перемогу здобула збірна Італії – 3:2.