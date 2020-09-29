Актриса серіалу "Гра престолів", яка нещодавно стала мамою, вперше показала, як виглядала під час вагітності.

Світлинами з особистого архіву актриса поділилася в Instagram.

У актриси і її чоловіка, Джо Джонаса, в липні народилася дочка Уїлла.

Тільки зараз, коли дівчинці два місяці, Софі зважилася показати, як виглядала, поки чекала первістка.

На одному зі знімків актриса позує в басейні разом з собакою, на другому загоряє на лежаку, а на третьому – чоловік ніжно притримує її живіт.