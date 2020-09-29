Світлинами з особистого архіву актриса поділилася в Instagram.
У актриси і її чоловіка, Джо Джонаса, в липні народилася дочка Уїлла.
Тільки зараз, коли дівчинці два місяці, Софі зважилася показати, як виглядала, поки чекала первістка.
На одному зі знімків актриса позує в басейні разом з собакою, на другому загоряє на лежаку, а на третьому – чоловік ніжно притримує її живіт.
- Британська актриса Софі Тернер, найбільш відома за роллю Санса Старк у серіалі “Гра Престолів”, і музикант Джо Джонас в липні вперше стали батьками.