Співачка Софія Ротару повернулася до Маршинців Чернівецької області, де вона народилася і виросла. Українська артистка вперше за пів року висловилася щодо повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомила співачка в Instagram.

Співачка розповіла, що допомагає українським захисникам та їхнім родинам. Вона зазначила, що робить це через гуманітарну ініціативу “Бон Бокс”. За її словами, цей проєкт дбає про дружин і дітей військовослужбовців.

“Приїхала в місце сили! Тут я народилася, росла, пішла в школу. Тут я почала співати. Рідні Маршинці нагадали мені, як важливо не втратити почуття причетності до землі, відчувати зв’язок з тими, хто дав тобі життя, виховав і підтримував у твоїх починаннях. , – написала співачка.

Вона закликала шанувальників допомагати, “де б вони не знаходилися і якою б мовою не говорили”. Сам допис вона опублікувала російською мовою.

Зазначимо, що раніше українська ведуча Наталія Мосейчук під час подвійного інтерв’ю висловилася щодо Софії Ротару. Тоді вона розмовляла з українським музичним продюсером Михайлом Ясинським та фронтменом гурту Kozak System Іваном Леньо. Мосейчук обурилася мовчанням співачки та заявила, що через високий статус артистки всі закривають на це очі.

Торік Софія Ротару заспівала в Росії на конкурсі “Нова хвиля-2021” перед Днем Незалежності України. Композитором, продюсером та головою журі конкурсу був Ігор Крутой, який постійно відвідував окупований Крим та у 2018 році був довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента РФ.

У 2020 році артистка виступала в РФ, після чого взяла участь у концерті “95 кварталу”. Також вона заявляла, що щаслива виступати в РФ, внаслідок чого розгорівся скандал.