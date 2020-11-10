Apple стоїть на порозі одного з найбільших змін платформи в історії компанії. У вівторок очікується анонс перших комп'ютерів Mac, на яких будуть встановлені процесори і відеокарти Apple, а не чіпи Intel, які використовуються з 2005 року.

Про це повідомляє The Verge.

Коли Apple, незадоволена чіпами PowerPC, які використовувала в своїх продуктах, перейшла на Intel, то пообіцяла підвищити продуктивність і енергоефективність. Чіпи Intel були випробуваною платформою протягом багатьох років для Windows, з процесорами будь-якого розміру, потужності і рівня продуктивності. Тому перехід Apple на чіпи Intel був передбачуваний.

Сьогодні ввечері компанія представить довгоочікувані комп’ютери Mac на базі власних чіпів з архітектурою ARM.

Чіпи Apple серії A – не нова концепція. Apple розробляє власні чіпи більше десяти років, коли вона випустила SoC A4 разом з оригінальним iPad. З тих пір зусилля компанії з виробництва мікросхем розширилися і охопили майже все обладнання Apple, включаючи високопродуктивні iPad Pro, HomePods, Apple TV, Apple Watch і AirPods, всі з яких містять шматок кремнію, розробленого Apple.

Навіть в останні моделі Mac почали з’являтися мікросхеми Apple з вбудованими чіпами безпеки T2 і сенсорними панелями, які працюють на тому ж обладнанні, що і Apple Watch. Але вони ніколи не піддавалися випробуванням більш вимогливим, ніж ноутбук.

Коли Apple перейшла на Intel, то все приблизно знали, чого очікувати від процесора Intel, а розробники знали, що вони зможуть написати відповідне програмне забезпечення.

За даними Apple, нові процесори дозволять поліпшити продуктивність комп’ютерів при меншій енерговитратності. Компанія має намір завершити перехід протягом двох років. Microsoft і Adobe вже почали адаптувати свої пакети додатків Office і Photoshop під чіпи Apple.

Чутки про відмову від процесорів Intel з’явилися ще два роки тому.

Трансляція заходу One more thing:

Захід Apple майже гарантовано буде супроводжуватися масштабними яскравими демонстраціями можливостей нового MacBook і гучними заявами про їх порівнянні зі старими моделями x86, пише видання The Verge.