Про це співачка нагадала в Instagram.
“Напевно, я виросла, але абсолютно не подорослішала. З кожним новим сином стаю краще! Далі — цікавіше! Дякую усім людям поруч! Любові, щастя та підтримки всім людям на Землі!” – написала співачка.
Крім того, 28 серпня Джамала запрошує на концерт в Києві на честь свого дня народження.
“Друзі мої, якщо відзначати День народження, то з усіма вами! І, звичайно ж, на сцені! Я запрошую вас на свій концерт в Ботанічному саду! Дуже хочу відсвяткувати свій День народження разом з вами своїм концертом”, – написала співачка.
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Друзі мої, якщо відзначати День народження, то з усіма вами! І, звичайно ж, на сцені! ⠀ Я запрошую вас на свій концерт в Ботанічному саду! ⠀ Дуже хочу відсвяткувати свій День народження разом з вами своїм концертом 🙏🏾 ⠀ Тим більше, за довгі місяці карантину ми заслужили втекти від смутку і туги. ⠀ Я вас всіх буду рада бачити і дуже чекаю! Зроблю так, щоб цей вечір ви запам’ятали надовго 😘 ⠀ Зустрінемося 28 серпня! Київ, Ботанічний сад! ⠀ Квитки за посиланню в шапці профілю! ⠀ #jamalabirthdayconcert
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