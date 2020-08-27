Про це співачка нагадала в Instagram.

“Напевно, я виросла, але абсолютно не подорослішала. З кожним новим сином стаю краще! Далі — цікавіше! Дякую усім людям поруч! Любові, щастя та підтримки всім людям на Землі!” – написала співачка.

Крім того, 28 серпня Джамала запрошує на концерт в Києві на честь свого дня народження.

“Друзі мої, якщо відзначати День народження, то з усіма вами! І, звичайно ж, на сцені! Я запрошую вас на свій концерт в Ботанічному саду! Дуже хочу відсвяткувати свій День народження разом з вами своїм концертом”, – написала співачка.