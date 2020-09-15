Про це розповідають #Букви.

“Вітаємо принца Гаррі з днем народження”, – привітали принца герцог і герцогиня Кембриджські – принц Вільям і Кейт Міддлтон.

На YouTube-каналі королівської сім’ї опублікували відео-ролик на честь дня народження принца.

“Герцогу Сассекському виповнюється 36 років, тому, щоб відсвяткувати цю подію, ми озираємося на його життя. До сьогоднішнього дня вона була неймовірною, за останні кілька років він став чоловіком Меган Маркл і батьком чарівного малюка Арчі. Хоча, він переїхав в Лос-Анджелес і відійшов від королівських обов’язків, але ми не могли не поділитися деякими з його найкращих моментів в королівській родині “, – йдеться у підписі до відео.

Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі і його дружина американська актриса Меган Маркл заснували продюсерську фірму та уклали угоду з сервісом потокового мовлення Netflix щодо створення документальних та художніх фільмів, а також постановок і програм для дітей.