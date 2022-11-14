Переможці "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra виступили як запрошені гості під час щорічної американської премії MTV Europe Music Awards 2022.

Про це повідомляють #Букви.

Гурт позував на червоній доріжці MTV Europe Music Awards:

“Від перемоги на Євробаченні до виходу на сцену MTVEMA-2022 і червоної доріжки – це Kalush Orchestra”, – повідомили організатори у Twitter.

Лідер гурту Олег Псюк розповів, що вони вперше на шоу такого масштабу і тому хочеться якнайкраще репрезентувати українську музику та культуру. Він додав, що в Україні зараз війна, і культура є також зброєю. “Сьогодні ми – солдати, які представляють культуру України”, – заявив він.

Моменти та емоції виконавців з червоної доріжки опублікувала пресслужба Kalush Orchestra в Instagram.

Гурт виступив з двома піснями: новою та піснею “Стефанія”, з якою і перемогли на “Євробаченні-2022”.