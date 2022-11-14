Про це повідомляють #Букви.
Гурт позував на червоній доріжці MTV Europe Music Awards:
“Від перемоги на Євробаченні до виходу на сцену MTVEMA-2022 і червоної доріжки – це Kalush Orchestra”, – повідомили організатори у Twitter.
Лідер гурту Олег Псюк розповів, що вони вперше на шоу такого масштабу і тому хочеться якнайкраще репрезентувати українську музику та культуру. Він додав, що в Україні зараз війна, і культура є також зброєю. “Сьогодні ми – солдати, які представляють культуру України”, – заявив він.
Моменти та емоції виконавців з червоної доріжки опублікувала пресслужба Kalush Orchestra в Instagram.
Гурт виступив з двома піснями: новою та піснею “Стефанія”, з якою і перемогли на “Євробаченні-2022”.
- Український гурт та переможці пісенного конкурсу “Євробачення-2022” Kalush Orchestra презентували нову пісню, яку виконали спільно з культовим фінським гуртом The Rasmus. Пісня “In The Shadows of Ukraine” присвячена широкомасштабній війні в Україні.
- Kalush Orchestra їдуть в тур США та Канадою, де під час концертів збиратимуть кошти на підтримку України.
- Крім того, переможці “Євробачення” уклали угоду з шоуменом та волонтером Сергієм Притулою про співпрацю на благо держави. Притула має свій благодійний фонд, який вже 8 років допомагає українським військовим. Тому зароблені кошти передадуть фонду Сергія Притули.
- Kalush Orchestra заявив, що не буде брати участь у музичному фестивалі Sea Dance Festival. Раніше артист просив скасувати виступ російської діджейки Ніни Кравіц.
- Європейська мовна спілка (EBU) та BBC підтвердили, що пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії.
- Після того, як український гурт “Kalush Orchestra” здобув перемогу на цьогорічному конкурсі “Євробачення” з піснею “Стефанія”, в Україні значно зросла кількість новонароджених дівчаток, яких називають цим ім’ям.