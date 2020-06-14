Соліст Muse Меттью Белламі і його дружина Елль Еванс стали батьками

У 41-річного британського вокаліста і фронтмена групи Muse Меттью Белламі і його 30-річної дружини Елль Еванс народилася перша спільна дитина.

Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.

“Ловелла Доун Белламі народилася в Лос-Анджелесі 7 червня 2020 року. На світ вона з’явилася з точно такою ж карантинною стрижкою, як у її батька. Її мама теж відмінно впоралася з роботою!” – йдеться в повідомленні.

На опублікованому фото батьки позують перед дзеркалом, а Метью Белламі тримає на руках маленьку Ловелл Даун Белламі.

Елль теж поділилася в Instagram декількома фотографіями з Ловелл, а також відео, на якому вона тримає немовля.

Вона додала, що дівчинка народилася вагою 4 кілограми і зростом 58 сантиметрів.

Про те, що пара чекає дитину, стало відомо в лютому. Зазначимо, що у Меттью також є син Бінгем від колишньої коханої, акторки Кейт Хадсон.