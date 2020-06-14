Соліст Muse Меттью Белламі і його дружина Елль Еванс стали батьками

Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.
“Ловелла Доун Белламі народилася в Лос-Анджелесі 7 червня 2020 року. На світ вона з’явилася з точно такою ж карантинною стрижкою, як у її батька. Її мама теж відмінно впоралася з роботою!” – йдеться в повідомленні.
На опублікованому фото батьки позують перед дзеркалом, а Метью Белламі тримає на руках маленьку Ловелл Даун Белламі.
Елль теж поділилася в Instagram декількома фотографіями з Ловелл, а також відео, на якому вона тримає немовля.
Вона додала, що дівчинка народилася вагою 4 кілограми і зростом 58 сантиметрів.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
🎠 Lovella Dawn Bellamy 🕊 born Sunday the 7th of June 🧸 weighing 9 pounds & measuring 23 inches 🎀
Про те, що пара чекає дитину, стало відомо в лютому. Зазначимо, що у Меттью також є син Бінгем від колишньої коханої, акторки Кейт Хадсон.
- 14 травня українська співачка, лідер електрофолкового колективу ONUKA Ната Жижченко вперше стала мамою.