Covid-19 Україна

оновлено 20.10.2020 о 14:02

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Соліст ТНМК Фагот захворів на COVID-19

Соліст української групи "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Фагот (Олег Михайлюта) захворів на коронавірус COVID-19.

Вівторок, 20 жовтня 2020, 15:22

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Я, звісно, розумів, що всі пройдемо через цей коронакіпіш, але сподівався, що зі мною це станеться якомога пізніше, якщо взагалі не омине. Але відбулося саме так і тест показав мені, що відтепер я офіційно коронована особа”, – йдеться в повідомленні.

Фагот зазначив, що найскладніше переносить відсутність нюху.

“На початку ламало серйозно, зараз попустило, але нікому того не раджу, тому вірити чи не вірити в то все питання для кожного особисте, але бережіть себе та своїх близьких ретельніше, бо їх вам ніхто не замінить. Більш за все сумую за запахами, бо світ без них неповноцінний”, – додав він.

  • Лідер групи “Бумбокс” Андрій Хливнюк повідомив про те, що захворів на коронавірус COVID-19.
Теги: Коронавірус, Фагот, ТНМК

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