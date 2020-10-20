Соліст ТНМК Фагот захворів на COVID-19

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Я, звісно, розумів, що всі пройдемо через цей коронакіпіш, але сподівався, що зі мною це станеться якомога пізніше, якщо взагалі не омине. Але відбулося саме так і тест показав мені, що відтепер я офіційно коронована особа”, – йдеться в повідомленні.

Фагот зазначив, що найскладніше переносить відсутність нюху.

“На початку ламало серйозно, зараз попустило, але нікому того не раджу, тому вірити чи не вірити в то все питання для кожного особисте, але бережіть себе та своїх близьких ретельніше, бо їх вам ніхто не замінить. Більш за все сумую за запахами, бо світ без них неповноцінний”, – додав він.