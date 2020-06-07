Про це вона розповіла в програмі “Світське життя”.
У зв’язку з пандемією коронавірусу конкурс перенесли на наступний рік. Склад конкурсантів залишиться той же, але пісні вони повинні представити нові.
Солістка Go_A вважає, що нова пісня буде “про наболіле”.
На відео з 13 хвилини
“Пісню “Соловей” ми написали за два тижні. Тому, мені здається, зараз головне відчути, про що думає світ, що цікаво людям і згенерувати якусь класну пісню, яка об’єднає велику кількість людей. Ми зараз прислухаємося і придивляємося”, – розповіла вокалістка.
- Нагадаємо, група [О] брала участь в національному відборі України на “Євробачення-2020”.
- У 2018 році гурт [О] презентував новий кліп, в якому показав Київ майбутнього.