Солістка групи Go_A Катерина Павленко, яка повинна була представляти Україну на вокальному конкурсі "Євробачення", розповіла, якою бачить пісню в наступному році.

Про це вона розповіла в програмі “Світське життя”.

У зв’язку з пандемією коронавірусу конкурс перенесли на наступний рік. Склад конкурсантів залишиться той же, але пісні вони повинні представити нові.

Солістка Go_A вважає, що нова пісня буде “про наболіле”.

На відео з 13 хвилини

“Пісню “Соловей” ми написали за два тижні. Тому, мені здається, зараз головне відчути, про що думає світ, що цікаво людям і згенерувати якусь класну пісню, яка об’єднає велику кількість людей. Ми зараз прислухаємося і придивляємося”, – розповіла вокалістка.