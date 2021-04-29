Флоренс Велч з гурту Florence and The Machine зіграє нову бродвейську адаптацію "Великого Гетсбі" за мотивами роману Френсіса Скотта Фіцджеральда.

Про це повідомляє англійська музичний журнал New Musical Express.

Поряд з оригінальною музикою і текстами Велч, в новому мюзиклі також буде звучати музика постановника Томаса Бартлетта, який записує композиції під псевдонімом Довман. Режисеркою стане Ребекка Фрекнелл, а сценаристкою – Мартіна Маджок.

“Ця книга переслідувала мене більшу частину мого життя. Роман містить деякі з моїх улюблених літературних рядків”, – сказала Велч у своїй заяві про новий проєкт.

За словами артистки, вона завжди любила мюзикли й глибоко відчуває зв’язок зі “зруйнованим романтизмом Фіцджеральда”.

Найближчим часом за мотивами “Великого Гетсбі” з’явиться також міні-серіал. Його поставить британський продюсер і сценарист Майкл Херст, відомий за роботою над історичними проєктами. З ним будуть працювати нащадки Фіцджеральда.