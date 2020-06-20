Солістка групи ONUKA Наталя Жижченко вважає, що соціальні мережі віддаляють людей один від одного, тому вона їх не любить.

Про цей вона сказала в інтерв’ю “Українській правді”.

Попри карантин через епідемію коронавірусу, коли багатьом не вистачало спілкування, співачка не відмовилася від своїх слів про те, що “соцмережі — зло”.

“Не втомлюсь повторювати, що соцмережі віддаляють нас одне від одного. Під час карантину я дійсно намагалась підтримувати більшу соціальну активність у мережах, але ж блогеркою не стала”, – поділилася вона.

На думку артистки, ніщо не замінить реального “живого” спілкування.

“Ліпше бути неідеальною офлайн, ніж кращою версією себе 24/7 в Instagram та TikTok”, – сказала співачка.