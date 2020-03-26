Відео опубліковано на YouTube-каналі Hulu.

Над проектом працювали Джастін Ройланд, один із співавторів “Ріка і Морті”, і Майк Макмахан, співпродюсер “Ріка і Морті”.

Сюжет серіалу побудований навколо четвірки інопланетян, чия рідна планета була знищена астероїдом. Прибувши на Землю, вони старанно намагаються видати себе за землян.

Однак звикнути до життя на чужій планеті непросто. Прибульці зіткнуться з наркотиками, буллінгом, правами тварин, дітьми-зомбі і багатьом іншим. У інопланетян є живий суперкомп’ютер Пупа, який одного разу еволюціонує і займеться поліпшенням Землі. В тому сенсі, як він сам розуміє “краще”.

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Всі вісім епізодів першого сезону покажуть на Hulu 8 травня. Серіал вже продовжений на другий сезон.