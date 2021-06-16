Про це повідомляє журнал Women’s Wear Daily.

Компанія класу люкс Missoni випускає свою першу колекцію екологічного взуття. Її було створено у співпраці зі стартом ACBC, який за 4 роки існуванні вже встиг зробити колаборації з Moschino та Armani.

Кросівки з цієї колекції виготовлені із соломи пшениці та перероблених пластикових пляшок. Поєднання яскравих кольорів, графічних візерунків та в’язаних вставок відбиває естетику бренду.

Генеральний директор Missoni Лівіо Пролі, коментуючи цю колаборацію, зазначив: “Ми нарешті знайшли партнера, який веде бізнес з повною повагою до цінностей сталого розвитку. Це чудовий баланс між естетичними кодами Missoni та зробленим в Італії екологічним взуттям, технологія виготовлення якого повністю виражає нашу постійну увагу до краси, стилю та якості”.

Колекція буде доступною у фізичних та онлайнових-магазинах Missoni та ACBC з вересня за роздрібними цінами від 265 до 395 євро.