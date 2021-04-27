Про це повідомляє американський портал Variety.

Спочатку прем’єра продовження психологічного трилера 2019 року була запланована на 30 грудня 2020 року, потім її пересунули на 14 серпня, а згодом – на 17 квітня.

У січні 2021 року студія перенесла прем’єру на цілий рік – на 7 січня 2022.

Тепер повідомляється, що фільм вийде 16 липня 2021 року.

Перший фільм став хітом прокату, заробивши 155 мільйонів доларів. Він розповідає про шість незнайомців, яких зібрали разом, щоб вони взяли участь у квесті. Незабаром герої дізнаються, що вони пішаки в головоломці, яка може їх вбити. Незнайомці розгадують загадки й підказки, щоб перейти від одного жахливого сценарію до іншого, і виявляють, що їм, можливо, доведеться розкрити свої найзаповітніші секрети, щоб вижити.

Деталі сюжету “Клаустрофобів 2” поки не розголошуються.

Відомо, що режисером знову виступить Адам Робітель, а продюсером – Ніл Х. Моріц. Виконавчими продюсерами фільму стали Робітель, Карина Рахарджо і Філіп Уейлі, а сценарій написали Вілл Хонлі, Марія Мельник і Даніель Туч.

У головних ролях також знімуться Тейлор Рассел і Логан Міллер. До них приєднаються Індия Мур, Холланд Роден, Ізабель Фурман, Карліто Оліверо, Томас Коккерела і Джеймс Фрейн.