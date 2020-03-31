Про це повідомляє видання IndieWire.
Так, на перший квартал 2021 року переносяться “Ghostbusters” (“Мисливці за привидами”), “Морбіус” з Джаредом Лето в головній ролі і продовження “Кролик Пітер 2”. Дата виходу драми Тома Хенкса про Другу світову війну “Хорт” поки плаваюча.
Sony також перенесла драму Кевіна Харта “Батьківство” з січня 2021 року на жовтень.
Ось попереднє новий розклад Sony:
- “Хорт” переходить з 12.06.2020 на невизначену дату;
- “Мисливці за привидами: загробне життя” переноситься з 07.10.2020 на 03.05.2021.
- “Морбіус” переміщається з 31.07.2020 на 19.03.2021.
- “Кролик Пітер 2: Втікач” переміщається з 07.07.2020 на 15.01.2021.
- Драма “Батьківство” з Кевіном Хартом в головній ролі переходить з 15.01.2021 на 23.10.2020.
- “Uncharted” переміщається з 03.05.21 на 10.08.21.
У студій поки немає впевненості, що театри будуть повністю відкриті цього літа.
- Актер и музыкант Джаред Лето только во вторник, 17 марта, узнал о пандемии коронавируса.