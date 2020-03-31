У понеділок компанія Sony назвала нові дати 2021 року для своїх чотирьох літніх релізів.

Про це повідомляє видання IndieWire.

Так, на перший квартал 2021 року переносяться “Ghostbusters” (“Мисливці за привидами”), “Морбіус” з Джаредом Лето в головній ролі і продовження “Кролик Пітер 2”. Дата виходу драми Тома Хенкса про Другу світову війну “Хорт” поки плаваюча.

Sony також перенесла драму Кевіна Харта “Батьківство” з січня 2021 року на жовтень.

Ось попереднє новий розклад Sony:

“Хорт” переходить з 12.06.2020 на невизначену дату;

“Мисливці за привидами: загробне життя” переноситься з 07.10.2020 на 03.05.2021.

“Морбіус” переміщається з 31.07.2020 на 19.03.2021.

“Кролик Пітер 2: Втікач” переміщається з 07.07.2020 на 15.01.2021.

Драма “Батьківство” з Кевіном Хартом в головній ролі переходить з 15.01.2021 на 23.10.2020.

“Uncharted” переміщається з 03.05.21 на 10.08.21.

У студій поки немає впевненості, що театри будуть повністю відкриті цього літа.