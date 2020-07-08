У Лондоні відбулося перше судове засідання у справі голлівудського актора Джонні Деппа, який, як стверджує його екс-дружина Ембер Херд, бив її.

Про це повідомляє The Guardian.

Справу знаменитостей розглядає Верховний суд Лондона. В цілому, слухання триватимуть три тижні.

Депп і Херд приїхали до суду порізно. Актор був один. Він надів перед входом до суду чорну бандану, враховуючи правила.

Ембер приїхала з сестрою Уїтні та адвокатесою Дженніфер Робінсон. Підтримати її приїхала й нинішня кохана Бьянка Буті.

У 2017 році подружжя розлучилося зі скандалом. Ембер звинувачувала чоловіка в тому, що він її бив, показуючи відповідні фото і відео. Через деякий час Депп вирішив відповісти на звинувачення.

У березні 2019 року він подав позов, звинувативши екс-дружину в наклепі. Також, він почав судитися із виданнями, які писали про ці наклепи. Серед них популярний британський таблоїд The ​​Sun, в якому публікували багато деталей про цю історію. Також позов спрямований проти компанії News Group Newspapers.

Депп стверджує, що знімки, на яких Херд нібито з синцями – монтаж, і коли його адвокати це доведуть, актриса може сісти у в’язницю. Також суд розглядатиме позов про нібито зраду Херд з її подругою Карою Делевінь і підприємцем Ілона Маском.

Також предметом розгляду будуть аудіозаписи, які нібито підтверджують, що Ембер в шлюбі також вела себе агресивно, не раз піднімала руку на чоловіка.

За наклеп, що ганьбить ім’я Деппа, актор просить фінансову компенсацію в розмірі 50 мільйонів доларів.

Першим свідчення в суді давав Джонні Депп. Пресі дозволили слухати його, а також свідків, сидячи в окремій кімнаті.

Наступними свідчити в суді (в форматі відеозв’язку) будуть екс-кохані актора – французька співачка Ванесса Параді і американська актриса Вайнона Райдер. Раніше обидві жінки висловилися на підтримку актора.