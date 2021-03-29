Аукціонний дім Sotheby's виставить на торги картину художника Жан-Мішеля Баскії. Твір оцінюється у 35 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Hypebeast.

Якщо картину вдасться продати за таку суму, то твір стане однією з небагатьох найдорожчих робіт художника.

Це картина 1982 року під назвою Versus Medici.

Як випливає з назви, твір відсилає до сім’ї Медічі епохи Відродження. Картина виконана у властивій художнику манері: скелет, корона і надряпані слова. Versus Medici була написана, коли художнику було всього 22 роки – його картини 1982 року є найціннішими на ринку.

Глава відділу сучасного мистецтва Sotheby’s в Нью-Йорку Грегуар Бійо (Grégoire Billault) сказав про картину: “У Versus Medici Баскія об’єднує політичне та історичне мистецтво”.

Аукціон Sotheby’s відбудеться 12 травня.