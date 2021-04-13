Аукціонний будинок Sotheby's продасть зразок одних з перших кросівок Nike Air Yeezy Каньє Веста. Їх вартість оцінюється більш ніж в 1 мільйон доларів.

Про це повідомляє журнал The Business of Fashion.

Кросівки були прототипами лінії Yeezy, розробленої Вестом і Марком Смітом для Nike і представленої репером під час виступу на церемонії вручення премії Ґреммі в 2008 році.

Sotheby’s повідомив, що прототипи Nike Air Yeezy будуть виставлені на продаж у понеділок. Аукціонний дім назвав їх одними з найцінніших кросівок, коли-небудь виставлених на продаж.

В останні роки кросівки стали предметом колекціонування, приєднавшись до більш традиційних активів, таких як мистецтво, вино і прикраси.

У 2019 році Sotheby’s провів свій перший аукціон, присвячений кросівкам. У травні минулого року дім продав пару Air Jordan 1985 року, які були розроблені й носилися баскетболістом Майклом Джорданом, за 560 000 доларів, що на той момент стало світовим рекордом.

Чорні шкіряні прототипи Nike Air Yeezy 1 розміру 12 (47-й європейський) мають ремінець Yeezy на передній частині стопи та фірмові замки з медальйонами Y рожевого кольору.

Після виступу Веста на Ґреммі, вони були продані на благодійному аукціоні, а тепер виставлені на продаж на Sotheby’s нью-йоркським колекціонером Раяном Чангом.

Брам Вахтер, глава відділу вуличного одягу і сучасних предметів колекціонування Sotheby’s, зазначив, що кросівки “зіграли вирішальну роль у розвитку франшизи Yeezy, яка стала одним з найважливіших брендів кросівок і стилю в історії”.

Вест припинив співпрацю з Nike у 2013 році й перейшов в Adidas. Минулого тижня Forbes повідомив, що у 2020 році продажі кросівок Yeezy принесли близько 1,7 мільярда доларів.