Про це розповідають #Букви.

Головні ролі у стрічці виконали британський актор Скотт Едкінс (квадрологія “Незаперечний”, “Люди Х: Росомаха”, “Доктор Стрендж”) та українська акторка і телеведуча Анна Буткевич.

“Зіграти “втілення зла” було моєю давньою мрією, бо я дуже люблю складні завдання. Я назавжди запам’ятаю перший знімальний день на Рибальському мосту на київському Подолі. Ми знімали найдраматичнішу сцену стрічки, і там я вперше познайомилася зі своїм партнером Скоттом Едкінсом. Незважаючи на те, що була ніч, лив дощ і збивав з ніг крижаний вітер, Скотт залишався стриманим, зібраним і сконцентрованим. Просто як перед боєм. Я пишаюся тим, що моїм “супротивником” у фільмі був саме він!” – розповіла виконавиця однієї з головних ролей, Анна Буткевич.

В основі фільму історія про Мартіна Бакстера, колишнього оперативника МІ6, змушеного повернутись у світ шпигунства, коли молода українська журналістка Саша Степаненко попросила його допомоги у розкритті шокуючої правди про секретні операції міжнародних спецслужб.

Події фільму розгортаються у Києві, тож і зйомки теж відбувались в Україні та частково у Великій Британії.

Локаціями зйомок стали столичний вокзал, аеропорт “Бориспіль”, бібліотека Вернадського, кладовище старих автобусів, Київський крематорій, Рибальський міст, Батьківщина-мати, Лук’янівська в’язниця.

“Знімати “Спадок Брехні” в Україні було справжнім задоволенням. По-перше, тому що Київ – візуально дуже цікаве місто. Я обожнюю його постмодерністську архітектуру, яка є чудовою локацією для шпигунського трилера. Своєю містичністю та атмосферою андеграунду Київ чимось нагадує Берлін. Першу сцену фільму ми знімали на цвинтарі старих автобусів, який би ідеально вписався навіть у фільм Тарковського. По-друге, мені подобається знімати в Україні через високий рівень місцевих продакшн-компаній, які ми активно залучали до роботи над стрічкою”, – розказав режисер стрічки Едріан Бол.

У фільмі ролі виконали Юлія Соболь, Онор Ніфсі, Мартін Мак-Дугал та інші. Режисером та автором сценарію виступив Едріан Бол, продюсери – Алла Бєлая (Україна), Кшиштоф Солек (Польща) та Едріан Бол (Нідерланди), ко-продюсери Дмитро Суханов та Марк Фоліньо.

Кінопроєкт “Спадок Брехні” – це спільне виробництво України (ТОЙ СІНЕМА) та Великої Британії (ЛЕГАСІ ФІЛМЗ). Стрічка стала одним з переможців десятого конкурсного відбору Держкіно.

Фільм побачать глядачі понад 25 країн, серед яких Китай та США, країни Латинської Америки, Азії та Європи.