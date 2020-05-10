Відео Спайк Лі опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Ролик триває близько 3 хвилин. Кадри змінюють один одного під пісню Френка Сінатри “Нью-Йорк, Нью-Йорк”.
Постановник показав порожні вулиці мегаполісу, що зіткнувся з пандемією коронавірусу, а також городян в захисних масках, які активно підтримують медичних працівників “Великого яблука”.
Нью-Йорк є одним з найбільш постраждалих від коронавірусу містом в світі – там захворювання виявлено більш ніж у 178 тисяч чоловік. Всього в США заражено понад 1,2 млн осіб.
- Більше половини нових випадків COVID-19, зафіксованих в американському штаті Нью-Йорк, – люди, що знаходилися на самоізоляції вдома.