Відео Спайк Лі опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Ролик триває близько 3 хвилин. Кадри змінюють один одного під пісню Френка Сінатри “Нью-Йорк, Нью-Йорк”.

Постановник показав порожні вулиці мегаполісу, що зіткнувся з пандемією коронавірусу, а також городян в захисних масках, які активно підтримують медичних працівників “Великого яблука”.

 

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Plain And Simple. Special Love Shout To Ms. TINA SINATRA,SONY/ATV,KERWIN DEVONISH (Camera),ADAM GOODE (Editor),TIM STACKER And KODAK For The Super 8 Film And Cameras.

Допис, поширений Spike Lee (@officialspikelee)

Нью-Йорк є одним з найбільш постраждалих від коронавірусу містом в світі – там захворювання виявлено більш ніж у 178 тисяч чоловік. Всього в США заражено понад 1,2 млн осіб.

  • Більше половини нових випадків COVID-19, зафіксованих в американському штаті Нью-Йорк, – люди, що знаходилися на самоізоляції вдома.