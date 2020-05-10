Відомий американський режисер, продюсер, письменник і актор Спайк Лі зняв короткометражний фільм про Нью-Йорк під час карантину.

Відео Спайк Лі опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Ролик триває близько 3 хвилин. Кадри змінюють один одного під пісню Френка Сінатри “Нью-Йорк, Нью-Йорк”.

Постановник показав порожні вулиці мегаполісу, що зіткнувся з пандемією коронавірусу, а також городян в захисних масках, які активно підтримують медичних працівників “Великого яблука”.

Нью-Йорк є одним з найбільш постраждалих від коронавірусу містом в світі – там захворювання виявлено більш ніж у 178 тисяч чоловік. Всього в США заражено понад 1,2 млн осіб.