Про це пише Hypebeast.

М’яч виконаний в сріблясто-чорних тонах з принтом під зміїну шкіру, що асоціюється з прізвиськом Брайанта “Чорна Мамба”.

У Spalding зазначили, що “обмежений випуск баскетбольного м’яча Kobe 94 Series Silver відзначає процес щоденного перетворення Кобі з гравця з неперевершеною увагою і цілеспрямованістю в люблячого чоловіка, батька, тренера і підприємця”.