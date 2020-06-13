Про це пише Hypebeast.
М’яч виконаний в сріблясто-чорних тонах з принтом під зміїну шкіру, що асоціюється з прізвиськом Брайанта “Чорна Мамба”.
У Spalding зазначили, що “обмежений випуск баскетбольного м’яча Kobe 94 Series Silver відзначає процес щоденного перетворення Кобі з гравця з неперевершеною увагою і цілеспрямованістю в люблячого чоловіка, батька, тренера і підприємця”.
- Аварія вертольота сталася вранці 26 січня в Калабасасі – місті, розташованому в окрузі Лос-Анджелеса. Ймовірною причиною аварії вертольоту Sikorsky S-76 стали погодні умови.
- Під час аварії вертольота загинула його 13-річна дочка Джіанна. За офіційними даними, в авіакатастрофі загинуло дев’ять осіб.