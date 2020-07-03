Фото він опублікував в своєму Instagram-акаунті.

“Спалюємо все що не потрапило в ТОП 5”, – заявив модельєр.

Сукня-вишиванка

За словами Андре, наразі етнічний одяг це must have в гардеробі сучасної жінки, адже він природній, легкий і практичний. Ця річ перетвориться в нотку яскравості і новизни у вашій casual симфонії.

Сукня-сафарі

Вечірка? Побачення? Робота в офісі? Або вечірня прогулянка з собакою? Актуально завжди і всюди. Сукня-сафарі – це цілісний образ, а у ваших шанувальників не залишається шансів.

Перфоровані сукні

Ніжна і повітряна сукня на запах подарує вам відчуття легкості та впевненості жарким літом. Зазначається, що до цього образу не потрібно ніяких додаткових аксесуарів.

Сарафан з квітковим принтом

У цьому сезоні квіткова флора розпустилася всюди – на спідницях і брюках, сукнях та топах і навіть на пальто. Вибираючи цей образ, модельєр закликає, не перестаратися з аксесуарами.

Сарафан в горох

Ці сукні повернулися, щоб знову довести – ця мода поза часом. Каблук і клатч допоможуть створити образ світської левиці, а босоніжки додадуть романтичності і свіжості.