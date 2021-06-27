Американський гурт Sparks випустила другий сингл "We Love Each Other So Much" до музичної драми "Аннетт".

Про це повідомляє портал Vulture.

Фільм “Анетт” режисера Леоса Каракса розповість про любов стендап-коміка і всесвітньо відомої оперну співачку. Їхнє гламурне й ідеальне життя приймає несподіваний оборот, коли у них народжується дочка Аннетт, дівчинка з унікальним даром.

Головні ролі зіграли Адам Драйвер і Маріон Котіяр.

Актори також виконали пісню до мюзиклу разом з групою Sparks.

Стрічка відкриє 74-й Каннський кінофестиваль і вийде на стрімінговій платформі Amazon Prime.