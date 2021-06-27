Про це повідомляє портал Vulture.
Фільм “Анетт” режисера Леоса Каракса розповість про любов стендап-коміка і всесвітньо відомої оперну співачку. Їхнє гламурне й ідеальне життя приймає несподіваний оборот, коли у них народжується дочка Аннетт, дівчинка з унікальним даром.
Головні ролі зіграли Адам Драйвер і Маріон Котіяр.
Актори також виконали пісню до мюзиклу разом з групою Sparks.
Стрічка відкриє 74-й Каннський кінофестиваль і вийде на стрімінговій платформі Amazon Prime.
- Раніше повідомлялося, що виконавець Tyler, the Creator презентував свій шостий студійний альбом “Call Me If You Get Lost”.