Відома американська телеведуча Опра Вінфрі вперше прокоментувала гучне інтерв’ю з принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл.

Про це повідомляє американське видання People.

Зокрема, Вінфрі зізналася, що навіть не могла уявити, який ефект матиме це інтерв’ю. Команда працювала над тим, щоб усе, що говорили герцоги Сассекські, було правильно витлумачено.

За її словами, інтерв’ю тривало 3 години 20 хвилин. Після цієї розмови Опра переймалася, щоб ніхто не розповів деталі інтерв’ю до його прем’єри. Однак команда спрацювала професійно.

Вінфрі зізналася, що вони спеціально підбирали для тизерів короткі епізоди без подвійних трактувань, щоб зміст відео неможливо було використати проти Гаррі та Меган.

Телеведуча розповіла, що до інтерв’ю не зустрічалася з Меган та Гаррі, але обмінювалася з ними повідомленнями. Вона попросила сповістити її про те, коли подружжя наважиться щиро розповісти про своє життя у королівській сім’ї.

“Нашим спільним наміром була правда. Вони хотіли мати можливість розповісти свою історію і розповісти її таким чином, щоб їм дозволили бути відвертими”, – розповіла Вінфрі.

Вона зізналася, що вважає це інтерв’ю потужним, адже Меган Маркл та принц Гаррі були відвертими та вразливими водночас.

Напередодні на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.