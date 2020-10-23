Відома американська співачка Аріана Гранде представила відеокліп на композицію Positions. Трек увійде у новий студійний альбом артистки, реліз якого відбудеться 30 жовтня.

Кліп з’явився на відеохостингу YouTube.

Гранде позує у спокусливих та стильних образах у Білому домі та Овальному кабінеті.

Режисером цієї відеороботи став американський кліпмейкер Дейв Мейерс. За добу відео переглянули 7,8 млн глядачів у всьому світі. Кліп отримав понад 1,5 млн вподобань.

Нагадаємо, що Аріана Гранде не випускала сольних альбомів з 2019 року. Впродовж двох років зірка активно співпрацювала з іншими артистами, випускаючи популярні колаборації.