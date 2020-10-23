Кліп з’явився на відеохостингу YouTube.
Гранде позує у спокусливих та стильних образах у Білому домі та Овальному кабінеті.
Режисером цієї відеороботи став американський кліпмейкер Дейв Мейерс. За добу відео переглянули 7,8 млн глядачів у всьому світі. Кліп отримав понад 1,5 млн вподобань.
Нагадаємо, що Аріана Гранде не випускала сольних альбомів з 2019 року. Впродовж двох років зірка активно співпрацювала з іншими артистами, випускаючи популярні колаборації.
- 19 жовтня співачка Аріана Гранде анонсувала вихід нового альбому і назвала можливу дату релізу. Гранде опублікувала відео, на якому вводить на клавіатурі ноутбука слово “positions”. Також на її сторінці в Twitter з’явилося посилання на сайт, де запущені два таймера: один відраховує час до 23 жовтня, а другий – до 30-го.