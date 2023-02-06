На цьогорічній 65-й церемонії в Лос-Анджелесі американська виконавиця в стилі R&B Бейонсе отримала рекордну 32-гу премію "Grammy".

Про це інформує BBC.

Співачка Бейонсе увійшла в історію, отримавши нагороду за альбом “Renaissance” в номінації “Найкращий танцювальний/електронний музичний альбом” та за композицію “CUFF IT” – “Найкраща пісня в стилі R&B”.

Зазначено, що вона випередила угорсько-британського диригента Георга Шолті, чий рекорд складав 31 премію “Grammy” та тримався понад 20 років.

“Докладаю зусиль, щоб не бути надто емоційною. – сказала зірка, приймаючи свій приз. – Я просто намагаюся прийняти цю ніч”.

Далі співачка подякувала своїй родині, включно з покійним дядьком Джонні, який допомагав їй шити сценічні костюми до того, як вона стала відомою. Раніше Бейонсе заявляла, що його боротьба з ВІЛ вплинула на її інтерес до танцювальної музики.