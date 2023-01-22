Американська виконавиця в стилі R&B, музична продюсерка Бейонсе 21 січня виступила на відкритті готелю "Atlantis The Royal" в Дубаї в сукні від українського бренду "Frolov".

Про це інформує Art8amby.

Американська співачка Бейонсе у суботу, 21 січня, влаштувала шоу на відкритті готелю “Atlantis The Royal” у Дубаї. Під час виступу виконавиця була в сукні від українського бренду одягу “Frolov”. Це був перший концерт зірки з 2018 року, і відбувався у закритому форматі.

Під час концерту артистка змінила 4 образи, одним з яких була мінісукня з напівпрозорої рожевої тканини зі срібними вставками від українського дизайнера.

У сукні від “Frolov” зірка під вибухи феєрверків здійнялася в небо.

Співачка виконала відомі хіти – Crazy in Love, Drunk in Love та інші.