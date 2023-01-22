Про це інформує Art8amby.
Американська співачка Бейонсе у суботу, 21 січня, влаштувала шоу на відкритті готелю “Atlantis The Royal” у Дубаї. Під час виступу виконавиця була в сукні від українського бренду одягу “Frolov”. Це був перший концерт зірки з 2018 року, і відбувався у закритому форматі.
Під час концерту артистка змінила 4 образи, одним з яких була мінісукня з напівпрозорої рожевої тканини зі срібними вставками від українського дизайнера.
У сукні від “Frolov” зірка під вибухи феєрверків здійнялася в небо.
Співачка виконала відомі хіти – Crazy in Love, Drunk in Love та інші.
- Відео на пісню колумбійської виконавиці Шакіри “Out of Your League” переглянули понад 63 мільйони разів за 24 години, що зробило його найпопулярнішою латиноамериканською піснею на платформі.
- Американська співачка й акторка Майлі Сайрус презентувала першу пісню Flowers з її майбутнього восьмого студійного альбому Endless Summer Vacation, який має вийти 10 березня.
- Дует електронної музики саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста Джеффрі Кенні TVORCHI представлятиме Україну на “Євробаченні-2023”.
- Американська телевізійна компанія CNN зібрала перелік із 10 найкращих, за її версією, образів на цьогорічних червоних доріжках.