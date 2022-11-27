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Співачка Дуа Ліпа отримала албанське громадянство

Президент Албанії надав громадянство британській попзірці албанського походження Дуа Ліпі за те, що, за його словами, співачка відіграла значущу роль у поширенні слави албанців на міжнародному рівні через свою музику.

Неділя, 27 листопада 2022, 22:35
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Фото: Vogue

Про це інформує The Guardian.

Фото з події Дуа Ліпа розмістила в Instagram.

“Я теж буду албанкою з документами”, – сказала Ліпа, перш ніж скласти присягу в мерії Тирани.

Майбутня попспівачка народилася в Лондоні в 1995 році у сім’ї албанських іммігрантів Анеси та Дукаджина Ліпи з Косова.

Співати вона почала у п’ять років, перебуваючи під музичним впливом свого батька, колишнього співака та гітариста рок-гурту. Дуа Ліпа почала публікувати свої пісні на YouTube, коли їй було 14 років. Її перший дебютний студійний альбом було випущено у 2017 році. У 2019 році вона отримала премію Греммі як найкраща push артистка (висхідна зірка естради).

Разом зі своїм батьком вона стала співзасновницею Фонду Санні Хілл у 2016 році для збору коштів на щорічні концерти, які проводяться в її рідному Косові, щоб допомогти людям, які зазнають фінансових труднощів.

“Це неймовірна велика радість бути так прийнятою з любов’ю”, – сказала співачка. Потім вона зробила фото на паспорт, зняла відбитки пальців та підписала форму заяви на посвідчення особи та паспорт.

Теги: Албанія, громадянство, Дуа Ліпа, музика, попзірка

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