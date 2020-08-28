Прем’єра відбулася на стрімінгових сервісах Spotify, Apple Music та інших.
До альбому реміксів увійшли 17 треків. За основу Club Future Nostalgia було взято другий студійний альбом співачки Future Nostalgia, який вийшов у березні.
Над новим релізом спільно зі співачкою працювали такі відомі виконавиці як Мадонна, Міссі Елліотт, Гвен Стефані та популярний південнокорейський гурт Blackpink.
У своєму Instagram співачка подякувала артистам та назвала цей проєкт своєю “карантинною мрією”.
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If it’s past midnight where you are then Club Future Nostalgia is yours!!! big love to everyone who took part in this project and made this possible especially @theblessedmadonna 🧠 … our little quarantine dream, a once in a lifetime opportunity in the midst of this crazy time in our lives. We hope this brings the dancefloor to you! 🌕✨💛
Два тижні тому співачка випустила ремікс на пісню Levitating за участі Мадонни й Міссі Елліотт — головний сингл альбому.
- Раніше стрімінговий сервіс Spotify представив користувачам 20 найпопулярніших композицій цього літа. До списку потрапило одразу два треки Дуа Ліпи.