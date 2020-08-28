Британська виконавиця Дуа Ліпа презентувала альбом реміксів Club Future Nostalgia. Участь у його створенні взяли Мадонна та південнокорейський гурт Blackpink.

Прем’єра відбулася на стрімінгових сервісах Spotify, Apple Music та інших.

До альбому реміксів увійшли 17 треків. За основу Club Future Nostalgia було взято другий студійний альбом співачки Future Nostalgia, який вийшов у березні.

Над новим релізом спільно зі співачкою працювали такі відомі виконавиці як Мадонна, Міссі Елліотт, Гвен Стефані та популярний південнокорейський гурт Blackpink.

У своєму Instagram співачка подякувала артистам та назвала цей проєкт своєю “карантинною мрією”.

Два тижні тому співачка випустила ремікс на пісню Levitating за участі Мадонни й Міссі Елліотт — головний сингл альбому.