Граймс (Клер Буше) оголосила про аукціон на майданчику Nifty Gateway в Twitter за день до того, як колекція надійшла в продаж.

Dropping NFTs tomorrow at 2pm EST. enter the void pic.twitter.com/l9fNFUCheX

В цілому 10 робіт, створених у співпраці з її братом, Маком Буше, були продані за 20 хвилин на аукціоні під брендом “WarNymph Collection Vol 1”.

Всі предмети з колекції являють собою NFT-токени: унікальні криптоодиниці, які дають змогу купити право власності на контент в інтернеті — наприклад, зображення, анімацію або відео.

Дві роботи — короткі відеофрагменти під назвою “Земля” і “Марс”, були доступні на аукціоні великими тиражами. Початкова ціна лотів – 7500 доларів (5400 фунтів стерлінгів).

Найдорожчий витвір — “Смерть старого”, її купили за 388 тисяч доларів. Ця робота була представлена ​​в одному екземплярі.

У творі зображені летючі херувими, хрест, меч і мерехтливе світло. У записі використовувалася оригінальна музика Grimes.

🚨 This #auction is closing soon🚨@Grimezsz -“Death of the Old”:https://t.co/NGETNJd6VJ

Good luck to the bidders! pic.twitter.com/Jox6VwRUr6

— Nifty Gateway (@niftygateway) March 1, 2021