Граймс (Клер Буше) оголосила про аукціон на майданчику Nifty Gateway в Twitter за день до того, як колекція надійшла в продаж.

В цілому 10 робіт, створених у співпраці з її братом, Маком Буше, були продані за 20 хвилин на аукціоні під брендом “WarNymph Collection Vol 1”.

Всі предмети з колекції являють собою NFT-токени: унікальні криптоодиниці, які дають змогу  купити право власності на контент в інтернеті — наприклад, зображення, анімацію або відео.

Дві роботи — короткі відеофрагменти під назвою “Земля” і “Марс”, були доступні на аукціоні великими тиражами. Початкова ціна лотів – 7500 доларів (5400 фунтів стерлінгів).

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Nifty Gateway (@nifty_gateway)

Найдорожчий витвір —  “Смерть старого”,  її купили за 388 тисяч доларів. Ця робота була представлена ​​в одному екземплярі.

У творі зображені летючі херувими, хрест, меч і мерехтливе світло. У записі використовувалася оригінальна музика Grimes.

Співачка планує пожертвувати частину доходів від продажу екологічній неурядовій організації Carbon 180.

  • Раніше повідомлялося, що актриса Анджеліна Джолі продала картину колишнього прем’єр-міністра Великобританії Вінстона Черчилля “Мінарет мечеті Аль-Кутубія” зі своєї колекції за рекордні 11,5 мільйона доларів.