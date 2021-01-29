Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Зокрема, вона опублікувала серію фото з округлим животиком, підписавши їх – “Сюрприз!”.

Однак Холзі не уточнила, хто ж став батьком дитини.

Видання People помітило, що на животі співачки відзначений режисер і сценарист Алєв Айдін. Він, до речі, поділився публікацією в своїх Stories.

Айдін також написав в коментарях: “Моя душа співає. Я кохаю тебе, солоденька”, на що Холзі відповіла: “Я кохаю тебе!!!!! І я вже люблю цю мініатюрну людину!”.

У лютому 2020 року Холзі говорила, що стати мамою для неї було б дивом. Варто зазначити, що раніше співачка раніше перенесла викидень.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от halsey (@iamhalsey)