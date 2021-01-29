Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.
Зокрема, вона опублікувала серію фото з округлим животиком, підписавши їх – “Сюрприз!”.
Однак Холзі не уточнила, хто ж став батьком дитини.
Видання People помітило, що на животі співачки відзначений режисер і сценарист Алєв Айдін. Він, до речі, поділився публікацією в своїх Stories.
Айдін також написав в коментарях: “Моя душа співає. Я кохаю тебе, солоденька”, на що Холзі відповіла: “Я кохаю тебе!!!!! І я вже люблю цю мініатюрну людину!”.
У лютому 2020 року Холзі говорила, що стати мамою для неї було б дивом. Варто зазначити, що раніше співачка раніше перенесла викидень.
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- У квітні Холзі пожертвувала 100 тисяч захисних масок для лікарень Каліфорнії, щоб допомогти в боротьбі з коронавірусом.