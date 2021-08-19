Відео з’явилося у TikTok співачки.

Зокрема, Граймс анонсувала вихід нової композиції “Shinigami Eyes”. З цієї нагоди вона поділилася фрагментом треку й показала кадри з відпустки в Італії. Також співачка вирішила показати однорічного сина X AE A -Xii, якого народила від Ілона Маска.

Зазначимо, що на відео хлопчик самотужки ходить, але його обличчя не видно. Самого Маска на відео немає. Схоже, співачка вирушила до Італії в компанії сина та подруг.

Граймс попросила вважати це відео офіційним релізом нового треку, прем’єра якого відбудеться згодом.

@grimes SHINIGAMI eyes is finally done and you all get the first listen !!!! Show me your content (might still b sum changes but video is almost done) #italy ♬ Shinigami Eyes – Grimes