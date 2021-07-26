ЗеПорушення

52

Всього порушень

32

Днів без порушень
Партнерський матеріал
14:10 Як купувати модне взуття з вигодою до 70%
14:05 Співачка Граймс зізналася, що Ілон Маск не фінансує її кар’єру
12:58 Президент Тунісу відправив у відставку прем’єра і зупинив роботу парламенту
12:26 У Києві 27 липня обмежать рух низкою вулиць: карти об’їзду
11:55 На Прикарпатті ліквідували потужну ботоферму, яка працювала на Росію
11:43 Сильні зливи затопили Лондон: фото
11:24 Байден і Гарріс не приїдуть на саміт Кримської платформи: хто представлятиме США
11:14 Синоптикиня розповіла, яку погоду чекати українцям 27 липня
10:45 Літературознавець та дисидент: сьогодні 90-річчя святкує Іван Дзюба
09:49 13-річна японка взяла «золото» Олімпіади-2020 у вуличному скейтбордингу
08:45 В Україні за минулу добу зафіксовано ​​213 нових випадків COVID-19
08:25 Токіо-2020: голландська шосейниця помилково подумала, що виграла «золото» Олімпіади
07:39 26 липня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:24 Тиждень в Україні починається зі спеки – до +32°C
00:54 Мендель зізналася, що робота на Зеленського підкосила її здоров’я
00:14 Скандал в Парижі: Мендель пояснила, навіщо закріпила окуляри в декольте

25 липня

23:17 Pink заплатить штраф за гандболісток, які відмовилися грати в бікіні
22:46 Над Норвегією вибухнув великий метеорит: фото, відео
21:42 Українці можуть отримати гарантію на товар через інтернет: вступив в дію закон
20:59 Louis Vuitton випустив колонку у формі конуса майже за $3 тисячі, – фото
20:26 Дженніфер Лопес публічно підтвердила возз’єднання з Беном Аффлеком, – фото
19:49 Повалені дерева та затоплені вулиці: в Шанхаї вирував тайфун «Ін-фа»
19:37 Хакери продають дані 3,8 млрд користувачів Clubhouse
19:28 Нейромережа вперше перемогла людей в перегонах квадрокоптерів
18:58 У США від COVID-19 помер блогер-антивакцинатор
18:47 Помер актор «Гладіатора» і «Хороброго серця» Майк Мітчелл
18:29 В Канаді йоркський тер’єр захистив дівчинку від нападу дикого койота, – відео
18:01 Модельєр Марк Джейкобс показав обличчя після пластичної операції, – фото
17:47 Вертоліт NASA здійснив рекордний політ на Марсі
17:36 Каньє Вест змінив дату офіційного виходу нового альбому «Donda»

Співачка Граймс зізналася, що Ілон Маск не фінансує її кар’єру

Канадська співачка Граймс відверто зізналася, що її хлопець-мільярдер Ілон Маск не фінансує її музичну кар'єру.

Понеділок, 26 липня 2021, 14:05

Фото: Getty Images

Про це вона написала у коментарях до свого відео у TikTok.

Так, Граймс поділилася коротким роликом, де танцює під свою нову пісню 100% Tragedy.

“Мій лейбл вважає, що це не сингл, а як ви всі гадаєте?”, – запитала дівчина.

@grimes

100% Tragedy #grimes #dancer #choreography 100%Tragedy 🤍🧚🏻‍♀️ @symonekimeka @rayjrv

♬ 100 Percent Tragedy by Grimes – Warnymph

Після цього один з коментаторів запитав, чому Граймс почала співпрацювати з лейблом. Несподівано, співачка відповіла на це питання.

“Потрібно піти за межі інді-музики, і мені потрібні долари на музичні кліпи тощо. Ха-ха, всупереч поширеній думці, мій хлопець не спонсорує мою кар’єру”, – написала Граймс.

На початку 2021 року Граймс підписала контракт з Columbia Records й залишила інді-лейбл 4AD.

  • Раніше голова компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск в ефірі комедійного шоу Saturday Night Live (“Суботнього вечора в прямому етері”) заявив, що страждає синдромом Аспергера.
  • Співачка і дівчина Ілона Маска Граймс потрапила до лікарні з панічною атакою після його виступу на шоу Saturday Night Live (“Суботнім вечором в прямому етері”).
Теги: відео, Граймс, Ілон Маск, музика

Читати #Букви у Telegram і у Facebook