Співачка Граймс зізналася, що Ілон Маск не фінансує її кар’єру

Канадська співачка Граймс відверто зізналася, що її хлопець-мільярдер Ілон Маск не фінансує її музичну кар'єру.

Про це вона написала у коментарях до свого відео у TikTok.

Так, Граймс поділилася коротким роликом, де танцює під свою нову пісню 100% Tragedy.

“Мій лейбл вважає, що це не сингл, а як ви всі гадаєте?”, – запитала дівчина.

Після цього один з коментаторів запитав, чому Граймс почала співпрацювати з лейблом. Несподівано, співачка відповіла на це питання.

“Потрібно піти за межі інді-музики, і мені потрібні долари на музичні кліпи тощо. Ха-ха, всупереч поширеній думці, мій хлопець не спонсорує мою кар’єру”, – написала Граймс.

На початку 2021 року Граймс підписала контракт з Columbia Records й залишила інді-лейбл 4AD.