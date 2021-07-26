Співачка Граймс зізналася, що Ілон Маск не фінансує її кар’єру

Про це вона написала у коментарях до свого відео у TikTok.
Так, Граймс поділилася коротким роликом, де танцює під свою нову пісню 100% Tragedy.
“Мій лейбл вважає, що це не сингл, а як ви всі гадаєте?”, – запитала дівчина.
@grimes
100% Tragedy #grimes #dancer #choreography 100%Tragedy 🤍🧚🏻♀️ @symonekimeka @rayjrv
Після цього один з коментаторів запитав, чому Граймс почала співпрацювати з лейблом. Несподівано, співачка відповіла на це питання.
“Потрібно піти за межі інді-музики, і мені потрібні долари на музичні кліпи тощо. Ха-ха, всупереч поширеній думці, мій хлопець не спонсорує мою кар’єру”, – написала Граймс.
На початку 2021 року Граймс підписала контракт з Columbia Records й залишила інді-лейбл 4AD.
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