Фото Фокіна опублікувала в своєму Instagram.

“Знайомтеся. Мій син, Гебріел. Любов всього мого життя! P.S. Але я не буду писати на головній сторінці, що я мама янголятка” – підписала вона фото.

У березні 2018 року Фокіній запропонував вийти заміж її обранець Геннадій Шпілер.

У червні 2020 року в інтерв’ю передачі “Світське життя” на каналі “1+1” Фокіна розповіла, що їхньому зі Шпілером синові виповнилося півтора року.