Співачка Pink та її чоловік Кері Харст взяли з притулку The Labelle Foundation (Лос-Анджелес) цуценя на прізвисько Хабаньеро Маунтін Гай Кадаш Харт.

Про це вона повідомила в Twitter.

Співачка опублікувала фотографію цуценяти зі своїми дітьми, дочкою Віллоу, 9 років, і сином Джеймсон, 4 роки.

“Спасибі The Labelle Foundation за допомогу в порятунку нашого нового члена сім’ї, Гая Хабаньеро Гая Кадаш Харта (Habañero Mountain Guy Kadashi Hart)”, – написала співачка.

Вона закликала забирати тварин з притулків, а не купувати їх.

Thank you to the @labellefdn for helping us rescue our newest family member, Habañero Mountain Guy Kadashi Hart. We love the work that you do ❤️ #AdoptDontShop pic.twitter.com/xVerSPAkWD — P!nk (@Pink) March 29, 2021

У співачки вже є пес по кличці Неш. Йому близько 2 років.