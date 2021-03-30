Про це вона повідомила в Twitter.

Співачка опублікувала фотографію цуценяти зі своїми дітьми, дочкою Віллоу, 9 років, і сином Джеймсон, 4 роки.

“Спасибі The Labelle Foundation за допомогу в порятунку нашого нового члена сім’ї, Гая Хабаньеро Гая Кадаш Харта (Habañero Mountain Guy Kadashi Hart)”, – написала співачка.

Вона закликала забирати тварин з притулків, а не купувати їх.

У співачки вже є пес по кличці Неш. Йому близько 2 років.

  • Пес обраного президента США Джо Байдена на прізвисько Мейджор (Major) став першою твариною в Білому домі, яку взяли з притулку.
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