Про це вона повідомила в Twitter.
Співачка опублікувала фотографію цуценяти зі своїми дітьми, дочкою Віллоу, 9 років, і сином Джеймсон, 4 роки.
“Спасибі The Labelle Foundation за допомогу в порятунку нашого нового члена сім’ї, Гая Хабаньеро Гая Кадаш Харта (Habañero Mountain Guy Kadashi Hart)”, – написала співачка.
Вона закликала забирати тварин з притулків, а не купувати їх.
Thank you to the @labellefdn for helping us rescue our newest family member, Habañero Mountain Guy Kadashi Hart. We love the work that you do ❤️ #AdoptDontShop pic.twitter.com/xVerSPAkWD
— P!nk (@Pink) March 29, 2021
У співачки вже є пес по кличці Неш. Йому близько 2 років.
- Пес обраного президента США Джо Байдена на прізвисько Мейджор (Major) став першою твариною в Білому домі, яку взяли з притулку.
- У лютому перша леді Джилл Байден записала відео в компанії зі своїми собаками і закликала американців не ігнорувати носіння масок у громадських місцях.