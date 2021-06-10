Про це пише Alternative Press Magazine.

Альбом вийшов в рамках спеціального партнерства між WWE і Sumerian Records і включає п’ять пісень – в тому числі й трек “Eat”, прем’єра якого відбулася в березні на церемонії вручення премії “Ґреммі”.

Також з помітних композицій EP – трек “Dark Dark World”. Він стане основною темою заходу професійних рестлерів NXT TakeOver: In Your House цієї неділі (13 червня).

“NXT – це все про формування особистості й характеру, і саме так Poppy побудувала свій власний бренд. EP” Eat (NXT Soundtrack) “додає ще один унікальний досвід до нашого старого партнерства”, – прокоментував реліз виконавчий віцепрезидент WWE по глобальній стратегії талантів і розвитку Пол Левеск.