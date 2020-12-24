Про це вона заявила в інтерв’ю виданню Closer.

“Мені подобається те, чим я займаюся, але я завжди була дуже зайнята. Карантин дав мені час зайнятися тим, на що раніше бракувало часу, – подивитися улюблені фільми, щось приготувати та прогулятися. Дуже важливо, щоб ми приділяли увагу тим дрібницям, які нам подобаються, і були добрішими до себе”, – сказала співачка.

Як уродженка Барбадосу, Ріанна обожнює національні страви. Співачка розповіла, що основу її щоденного раціону складає саме риба та морепродукти.

У перервах між роботою та подорожами співачка підготувала книгу з улюбленими рецептами.

Ріанна зізналася, що намагається харчуватися правильно, але ніколи не відмовляє собі у задоволенні поласувати бургером. Однак після цього вона обов’язково відпрацьовує його у тренажерному залі.